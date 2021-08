Auto landet im Graben: Fünf Schwerverletzte

Bei einem Autounfall in Lindlar im Oberbergischen Kreis sind am Samstagmorgen alle fünf Insassen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 31-jährige Fahrer aus Duisburg auf der Landstraße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Wagen stieß gegen einen Baum, kippte auf das Dach und blieb fünf Meter von der Fahrbahn entfernt im Graben liegen. Der Fahrer und die Mitfahrer im Alter von 19 bis 24 Jahren wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.