Auto kracht gegen Baum: Männer lebensgefährlich verletzt

Zwei Männer sind mit einem Auto in Bielefeld gegen einen Baum geprallt und lebensgefährlich verletzt worden.

Während der 38 Jahre alte Fahrer weiter in Lebensgefahr schwebe, sei der 24 Jahre alte Beifahrer im Krankenhaus stabilisiert worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Der Fahrer sei am Mittwochabend mit dem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen den Baum gekracht. Die Feuerwehr befreite die Männer den Angaben zufolge aus dem Fahrzeug.