Auto kracht an Kreuzung in Taxi: Acht Verletzte

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Acht Menschen sind bei einem Autounfall in Gelsenkirchen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 31-jähriger Fahrer war am späten Samstagabend nach Zeugenangaben mit stark überhöhtem Tempo unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. An einem Kreuzungsbereich bemerkte der Fahrer demnach zu spät ein Taxi, das gerade vor einer Ampel zum Stehen kam.

Von dpa