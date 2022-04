Auto kollidiert mit Transporter: Frau schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter ist eine Autofahrerin in Borgentreich (Kreis Höxter) schwer verletzt worden. Ihr Wagen sei durch die Kollision am Samstagnachmittag herumgeschleudert worden, teilte die Feuerwehr mit. Die verbeulte Fahrertür habe sich anschließend nicht mehr öffnen lassen, sodass die Frau von den Einsatzkräften durch die Beifahrertür gerettet werden musste. Sie sei dann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden.

Der Fahrer des Transporters konnte sein Fahrzeug den Angaben zufolge selbst verlassen, wurde aber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau in der Kreuzung die Vorfahrt missachtet haben, wie ein Sprecher der Polizei sagte. In Lebensgefahr schwebe sie nicht.