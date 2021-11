Auto kollidiert mit Schulbus: Zwölf Verletzte

Bei der Kollision eines Schulbusses mit einem Auto in Dortmund sind neun Schüler und drei Erwachsene verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, soll ein 61 Jahre alter Autofahrer am Montag dem Bus die Vorfahrt genommen haben. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde das Auto in einen Graben geschleudert und landete auf dem Dach. Der Autofahrer sowie die Schüler und zwei Lehrkräfte erlitten nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Fünf der Kinder im Alter von zwölf Jahren wurden einem Sprecher zufolge im Krankenhaus behandelt.