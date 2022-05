Auto kollidiert mit Fahrrad: 16-Jähriger schwer verletzt

Ahlen (dpa/lnw)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Ahlen (Kreis Warendorf) ist ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallte eine 69 Jahre alte Autofahrerin beim Abbiegen in ein Fahrrad. Der 16-Jährige habe es noch geschafft kurz vor der Kollision vom Rad abzuspringen, prallte jedoch auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe.

Von dpa