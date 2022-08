Auto gerammt: Festnahmen nach Geldautomaten-Attacke

Königswinter/Plaidt (dpa/lnw)

Spezialeinheiten der Polizei haben nach einer Geldautomaten-Attacke in Königswinter das Fluchtauto mit Gewalt gestoppt. Die Polizisten rammten den Wagen nach dpa-Informationen in Plaidt (Rheinland-Pfalz), zogen drei Tatverdächtige aus dem Auto. Ein vierter Verdächtiger wurde kurz danach im Raum Kerkrade durch niederländische Polizisten festgenommen. Er soll das Trio logistisch unterstützt haben, so die Ermittler.

Von dpa