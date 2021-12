Ein Fußgänger ist in Herford von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

Bei dem Zusammenstoß am Sonntagabend wurde der 55-Jährige zu Boden geschleudert, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Dabei stieß er seinen Kopf am Boden. Ein Notarzt versorgte den verletzten Mann, der alkoholisiert war. Er kam anschließend ins Krankenhaus.