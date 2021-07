Ein sieben Jahre alter Junge ist in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Der Junge wollte demnach am Montagmittag eine Straße überqueren. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt.