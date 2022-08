Auszeichnung «KlimaKita.NRW»: Bewerbung ab sofort möglich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit einer neuen Auszeichnung «KlimaKita.NRW» will die Landesregierung künftig Kindertagesstätten würdigen, die sich in Sachen Klimaschutz besonders engagieren. Das gleichnamige Programm richtet sich an Einrichtungen, die mit Kindern das Thema Klimaschutz spielerisch erforschen wollen. Eine Bewerbung ist ab sofort möglich, wie die Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. «Im Bewerbungsprozess erhalten die Einrichtungen Fortbildungsangebote und bekommen kostenlos Materialpakete zur Verfügung gestellt», sagte eine Sprecherin.

Von dpa