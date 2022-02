Ausrangierte Waggons brennen in Münster zweimal

Münster (dpa/lnw)

Aus noch ungeklärter Ursache haben am Wochenende auf dem Bahngelände in Münster gleich zweimal ausrangierte Zug-Waggons gebrannt. In der Nacht von Freitag auf Samstag rückte die Feuerwehr mit 72 Mann in acht Löschzügen an und löschte die brennenden Waggons. Ein Mensch sei den Angaben zufolge dabei unverletzt gerettet worden. Der Einsatz sei schwierig gewesen wegen der Anfahrt zum Brandort. Außerdem mussten die Abteile einzeln gelöscht und teilweise demontiert werden.

Von dpa