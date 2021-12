Ausgehviertel an Heiligabend erstmals Waffenverbotszonen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Drei beliebte Ausgehviertel in Nordrhein-Westfalen werden heute erstmals zu Waffenverbotszonen. Eine entsprechende Verordnung der Landesregierung trat am Dienstag in Kraft. Die Regierung reagierte damit auf drei Gewalttaten binnen sechs Wochen in der Düsseldorfer Altstadt.

Von dpa