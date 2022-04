Ausflugswetter am Wochenende, Regen zum Wochenbeginn

Essen (dpa/lnw)

Das sonnige Wetter in Nordrhein-Westfalen am Wochenende lädt zu Ausflügen ein. Nur der Ostwind könne beispielsweise beim Radfahren stören, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Abgesehen davon gibt es am Samstag Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad im Rheinland. Am Sonntag soll es nach einer Vorhersage des DWD zwei Grad kälter werden und mehr Wolken geben. Am Nachmittag rechnen die Experten im Bergland, im Münsterland und in Ostwestfalen mit einzelnen Regenschauern.

