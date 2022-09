Auseinandersetzung: 46-Jähriger erleidet Schussverletzung

Troisdorf (dpa/lnw)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Mittwochabend in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) ist ein 46-Jähriger durch eine Schussabgabe schwer verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Bonn am Donnerstag mitteilten, meldeten zunächst Anwohner Schussgeräusche im Bereich der Kölner Straße. Kurz darauf sei eine augenscheinlich verletzte Person auf der Polizeiwache in Troisdorf erschienen und habe angegeben, dass auf sie geschossen worden sei.

Von dpa