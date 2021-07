Ein Beifahrer hat in Hille (Kreis Minden-Lübbecke) eine mobile Radarfalle der Polizei mit einer Zeitung abgedeckt. Der Beamte, der nur wenige Meter weiter in seinem Messwagen saß, stellte den 28-Jährigen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als Rechtfertigung gab er an, «aus Spaß gehandelt zu haben, da er Geschwindigkeitsmessungen nicht gut fände». Der Mann bekam einen Platzverweis und eine Anzeige.