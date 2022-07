Aufstiegsfavorit HSV siegt glücklich in Braunschweig

Braunschweig (dpa)

Der große Aufstiegsfavorit Hamburger SV ist mit einem schmeichelhaften Auswärtssieg in die neue Zweitliga-Saison gestartet. Durch zwei Tore von Robert Glatzel (67./76. Minute) gewann der HSV am Sonntag mit 2:0 (0:0) beim starken Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Vor 21 900 Zuschauern vergaben die Niedersachsen vor allem in der ersten Halbzeit eine Reihe von Großchancen. Der HSV enttäuschte dagegen nahezu alle hohen Erwartungen und fiel lange Zeit am meisten durch das wiederholte Abbrennen von Leuchtraketen im Gästefanblock auf. Das Nordderby startete mit Verspätung, weil die Spieler erst die Reste des Feuerwerks vom Rasen räumen mussten.

Von dpa