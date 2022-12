Auffahrunfall in Paderborn - Fünfjährige schwer verletzt

Ein kleines Mädchen sowie ein Autofahrer sind an Heiligabend bei einem Auffahrunfall in Paderborn-Sande schwer verletzt worden.

Ein einjähriges Baby auf dem Rücksitz eines der beiden Fahrzeuge blieb unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 60-Jähriger war demnach mit seinem Wagen in hoher Geschwindigkeit auf das Fahrzeug eines 27-Jährigen aufgefahren, das gerade an einer Kreuzung an der roten Ampel hielt. Der junge Fahrer sowie seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Die beiden Kinder saßen in dem Wagen des 27-Jährigen.