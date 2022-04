Aufbau für «Die Passion» läuft: Proben am Nachmittag

Essen (dpa/lnw)

Zwei Tage vor dem Beginn der RTL-Oster-Produktion «Die Passion» (13.4.,20.15 Uhr, RTL) haben am Montag in der Essener Innenstadt rund 350 Beschäftigte am Aufbau der Bühne gearbeitet. 15 Kameras würden auf dem Platz direkt vor dem Dom installiert, die Licht- und Kameratürme seien 14 Meter hoch. 75 Tonnen Technik würden bewegt und 65 Kilometer Kabel verlegt, teilte der TV-Sender RTL mit, der die Produktion live sendet. Am Nachmittag bis zum Abend sollten Soundchecks und technische Proben unter anderem mit Erzähler Thomas Gottschalk und den Darstellern Alexander Klaws (Jesus), Ella Endlich (Maria) und Henning Baum (Pontius Pilatus) beginnen.

Von dpa