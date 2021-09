Atempause für Abellio: Finanzierung bis Januar gesichert

Essen (dpa)

Das finanziell angeschlagene Bahnunternehmen Abellio bekommt in Nordrhein-Westfalen eine Atempause. Drei NRW-Verkehrsverbünde und die Tochter der niederländischen Staatsbahn haben eine sogenannte Fortführungsvereinbarung geschlossen, die den Bahnbetrieb von Abellio in NRW zunächst bis zum 31. Januar 2022 finanziert. In dieser Zeit soll eine langfristige Lösung gefunden werden. Das teilten beide Seiten am Freitag mit.

Von dpa