Arminia Bielefeld verpflichtet Routinier Bastian Oczipka

Bielefeld (dpa)

Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat Routinier Bastian Oczipka verpflichtet. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler, der 303 Partien in der Bundesliga absolviert hat, kommt ablösefrei. Sein Vertrag beim 1. FC Union Berlin war am 30. Juni ausgelaufen. Zuvor spielte Oczipka in der Bundesliga unter anderem für den FC Schalke 04 sowie Eintracht Frankfurt.

Von dpa