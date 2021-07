Arminia Bielefeld unterstützt beim Testspiel Impfmöglichkeit

Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld unterstützt eine Corona-Impfmöglichkeit direkt am Stadion. Im Rahmen des Testspiels gegen Twente Enschede am Samstag (15.30 Uhr) und der damit verbundenen Saisoneröffnung können sich Fans und weitere Interessierte im Eingangsbereich der Arena zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr sowie nach Spielende bis 18.30 Uhr an den mobilen Stationen des Bielefelder Impfzentrums impfen lassen. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Demnach richtet sich das «Impfangebot mit allen zugelassenen Impfstoffen» auch an Personen, die keine Eintrittskarte für das Arminia-Testspiel haben.