Arminen-Coach Kramer zur Torflaute: «Sehr zuversichtlich»

Bielefeld (dpa)

Arminia Bielefelds Trainer Frank Kramer macht sich angesichts erst drei erzielter Tore seines Teams in dieser Saison noch keine Sorgen. «Wir haben einige Spieler am Start, die richtig spannend sind. Wenn da erstmal die Knoten aufgehen, dann werden die schon ihre Tore machen. Ich bin da sehr zuversichtlich», sagte Kramer am Donnerstag. Vor dem Spiel am Samstag beim 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr) sind die Bielefelder in bislang fünf Partien noch sieglos. Aktuell sind die Arminen mit nur vier Punkten Tabellen-13. der Fußball-Bundesliga.

Von dpa