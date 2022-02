ARD streicht wegen Kriegs Karnevalssendung am Rosenmontag

Der in Köln ansässige Westdeutsche Rundfunk (WDR) hatte nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine am Donnerstagvormittag zunächst noch an einer Karnevalssendung zu Weiberfastnacht festgehalten und drei Stunden lang gesendet. Am Nachmittag beendete man die eigentlich für sieben Stunden angesetzte Sondersendung.

Das ZDF hatte wegen des Kriegs in der Ukraine die ursprünglich für Freitagabend geplante Ausstrahlung des Fernsehfastnachtklassikers «Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht» aus dem linearen Hauptprogramm genommen und bot sie nur in der Mediathek an.