Arbeitsunfall beim Melken: 20-Jähriger schwer verletzt

Ein 20-Jähriger ist beim Melken auf einem Hof in Altenbeken von einer Kuh getreten und schwer verletzt worden. Der Mann wurde bei dem Vorfall am Sonntag im Kreis Paderborn gegen einen Stahlpfeiler geschleudert. Mit schweren Kopfverletzungen habe er sich noch ins Wohnhaus schleppen können, wo die Mutter den Rettungsdienst alarmierte, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Rettungshubschrauber brachte den 20-Jährigen in eine Klinik nach Bielefeld.