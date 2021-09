Anwohner findet in Sack ausgesetzten Hahn und Hühner

Ein Mann hat in Unna in seinem Garten einen verschlossenen Stoffsack mit einem Hahn und zwei Hühnern drin gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Mann am Mittwochmorgen bereits durch das Krähen des Hahns geweckt worden. Er wunderte sich zwar, sah aber erst beim nächsten Krähen um 11 Uhr in seinem Garten nach. «Gemeinsam mit einem Nachbarn baute der Anwohner einen provisorischen Unterstand für die Tiere und informierte die Polizei», hieß es in der Mitteilung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Tiere kamen in die Obhut des Kreistieramts.