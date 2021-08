Anwohner bergen Bewusstlosen aus brennendem Unfallauto

Aufmerksame Anwohner haben einen bewusstlosen jungen Mann in Velbert (Kreis Mettmann) aus seinem in Brand geratenen Unfallauto geborgen. Nach Polizeiangaben war der 19-Jährige am Dienstagnachmittag «aufgrund plötzlichen Unwohlseins» mit seinem Fahrzeug in ein am Straßenrand parkendes Auto gefahren. Da der Fahrer bewusstlos geworden war und weiter auf dem Gaspedal stand, drehten die Reifen seines Autos durch und gerieten ersten Ermittlungen zufolge durch die starke Reibung in Brand.

Couragierte Anwohner zogen den 19-Jährigen aus dem Fahrzeug und brachten ihn in Sicherheit. Anschließend versorgten Rettungskräfte den jungen Fahrer, der ins Krankenhaus kam. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.