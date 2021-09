Anteil der Covid-19-Patienten in Kliniken bei 1,1 Prozent

Düsseldorf (dpa/lnw)

Fast 40.650 Patienten und Patientinnen aus Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr mit einer Covid-19-Diagnose stationär in Krankenhäusern behandelt worden. Ihr Anteil an allen behandelten Patienten habe damit 1,1 Prozent ausgemacht, teilte das Statistische Landesamt (IT.NRW) am Mittwoch mit.

Von dpa