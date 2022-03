Anlaufstelle für Geflüchtete am Kölner Hauptbahnhof

Köln (dpa/lnw)

Die Stadt Köln hat am Hauptbahnhof eine Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Geflüchtete, die in Köln aus dem Zug steigen, könnten hier Essen und Trinken bekommen und sich aufwärmen, sagte eine Sprecherin der Stadt am Montag. Außerdem würden Unterbringungen organisiert. Dazu seien Zelte aufgebaut worden. Neben städtischen Mitarbeitern wirkten auch Helfer einer Hilfsorganisation mit. Die Anlaufstelle werde seit Sonntagabend rund um die Uhr betrieben. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte berichtet. NRW-Familien- und Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) verschaffte sich am Montag einen Eindruck in dieser Anlaufstelle in Köln.

Von dpa