Anlagenbauer Gea verdoppelt Gewinn nahezu

Düsseldorf (dpa)

Zum fünften Mal in Folge hat der Maschinen- und Anlagenbauer Gea in einem Quartal mehr Aufträge verzeichnet. Die Entwicklung wurde vor allem von zweistelligem Wachstum in den Bereichen rund um Ventile und Pumpen sowie der Verarbeitung und Abfüllung von Flüssigkeiten getrieben. Insgesamt kletterte der Auftragseingang des dritten Quartals verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 27,9 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitagmorgen mitteilte.

Von dpa