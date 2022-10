Anklage fordert Haftstrafe für Ex-Sparda-Bank-Chef

Münster (dpa)

Im Prozess um Spesen- und Abrechnungsbetrug bei der Sparda-Bank in Münster hat die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten gefordert. Außerdem soll der frühere Vorstandschef Enrico Kahl noch eine Geldstrafe zahlen, wie die Anklage in ihrem Plädoyer am Mittwoch vor dem Landgericht Münster forderte. Demnach soll sich der heute 64-Jährige private Feiern, Konzerte und Reisen im Wert von rund 460.000 Euro über die Bank bezahlt haben lassen. Außerdem sieht die Staatsanwaltschaft es nach Verhandlungen über acht Monaten als erwiesen an, dass Kahl eine unliebsame Mitarbeiterin ohne Grund zum Schaden der Bank gekündigt hatte.

Von dpa