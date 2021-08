Angriff auf 16-Jährige: Polizei sucht weiter nach Tätern

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Bisher gebe es keine heiße Spur, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen.

Die zwei jungen Männer sollen am Samstag auf einem Volksfest (an "Kanzlers Weide") von einer noch unbekannten Jugendlichen in einen Hinterhalt gelockt und von drei weiteren Personen attackiert worden sein. «Dabei erlitt einer der Mindener lebensgefährliche Verletzungen durch eine Stichwaffe», hieß es in einer Mittelung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der andere sei durch Faustschläge leicht verletzt worden.

Den beiden Jugendlichen sei schließlich die Flucht gelungen. Nach Behandlung durch einen Notarzt wurde der schwer verletzte Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Ob er noch in Lebensgefahr schwebt, war am Montagmorgen unklar, wie der Polizeisprecher sagte. Es wurde eine Mordkommission eingerichtet.