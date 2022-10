Angeklagte sollen Ecstasy kistenweise verkauft haben

Aachen (dpa/lnw)

Vor dem Landgericht Aachen beginnt am Dienstag ein weiterer Prozess gegen eine mutmaßliche Bande von Drogendealern. Die sechs Angeklagten sollen kistenweise Ecstasy-Tabletten aus den Niederlanden nach Deutschland gebracht haben. Die meisten der 25 Anklagepunkte betreffen Drogenhandel in nicht geringer Menge. Aber auch Einschleusung von Menschen und gewerbsmäßige Steuerhehlerei durch den Handel mit unversteuerten Zigaretten gehören zu den Vorwürfen. Bereits am Montag hatte in Aachen ein Prozess wegen Handel mit Drogen in nicht geringer Menge begonnen. Ein drittes Verfahren soll Ende Oktober losgehen. Insgesamt sind 17 Männer und Frauen angeklagt.

Von dpa