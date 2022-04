Angebliche Impfpass-Prüfungen von Betrügern: Polizei warnt

Eine 76-Jährige in Dortmund sei zu Wochenbeginn glücklicherweise sofort misstrauisch geworden, habe die Männer nicht hereingelassen und die «echte» Polizei informiert. Derartige Impfpass-Kontrollen an der Wohnanschrift gebe es nicht - weder von Polizei und Gesundheitsamt, noch von anderen Institutionen, warnte die Dortmunder Polizei in einer Mitteilung am Donnerstag.