Alte A45-Talbrücke Richtung Hessen wird gesprengt

Im Zuge der Brückensanierungen an der A45 bei Wilnsdorf nahe der hessischen Landesgrenze wird am Sonntag (11.00 Uhr) eine 500 Meter lange Brücke gesprengt. 120 Kilogramm Sprengstoff sind in mehr als 1850 Bohrlöchern verbaut worden, um das 55 Jahre alte Bauwerk zu Fall zu bringen. Der Autobahnabschnitt daneben, der seit Dezember wieder über ein neues Brückenteilstück befahrbar ist, bleibt am Tag der Sprengung von 10 bis 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Siegen-Süd und Wilnsdorf in beide Richtungen gesperrt.

Rund um die Brücke wird in einem Radius von 300 Metern eine Sicherheitszone eingerichtet. Schaulustige können die minutiös geplante Sprengung nur aus weiter Ferne oder mittels Live-Übertragung im WDR-Fernsehen verfolgen, wie die Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Der Ausbau der sogenannten Sauerlandlinie gehört zu den größten Bauprojekten an nordrhein-westfälischen Autobahnen. Auf der gesamten Strecke gibt es 60 Talbrücken, die inzwischen in die Jahre gekommen sind und Stück für Stück erneuert werden müssen. Derzeit sind 15 davon im Bau oder werden noch in diesem Jahr in Bau gehen. Für gravierende Probleme sorgt die seit Anfang Dezember gesperrte, marode A45-Talbrücke Rahmede bei Lüdenscheid auf der wichtigen Nord-Süd-Verkehrsachse. Sie muss in den kommenden Jahren komplett neu gebaut werden.