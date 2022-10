Alonso stimmt Bayer auf Wolfsburg ein

Leverkusen (dpa)

Xabi Alonso hat seine erste komplette Trainingswoche ohne Pflichtspieleinsatz als Coach von Bayer Leverkusen genutzt, um den Fußball-Bundesligisten auf die künftigen Herausforderungen einzustimmen. «Wir konnten intensiv zusammenarbeiten, viel sprechen, gut analysieren und hart trainieren», sagte Alonso vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg. Anders als die Niedersachsen war Leverkusen unter der Woche nicht mehr im DFB-Pokal vertreten. «Die Trainingswoche war sehr wichtig für uns», meinte Alonso. Der Spanier hatte die Werkself vor zwei Wochen als Chefcoach übernommen, zuletzt aber deutliche Niederlagen in der Champions League gegen den FC Porto (0:3) und in der Bundesliga in Frankfurt (1:5) kassiert.

Von dpa