Alonso nach Elfmeter-Krimi in Monaco: «Keine Zeit zu feiern»

Monte Carlo (dpa)

Xabi Alonso hat den bisher größten Sieg seiner jungen Trainer-Karriere eher verhalten bejubelt. «Wir hatten keine Zeit zu feiern», sagte der Trainer von Bayer Leverkusen am Freitagfrüh in Monaco: «Meine Familie war hier, wir haben diesen schönen Moment geteilt. Aber jetzt bin ich schon wieder fokussiert auf die Arbeit.» Mit seinem Team trainiert Alonso am Freitag noch im Fürstentum, erst am Samstagmittag geht der Flieger nach Basel. Am Sonntag steht das nächste Liga-Spiel beim SC Freiburg an.

Von dpa