Alonso fordert mehr Tore: «Nicht nur drumherum spielen»

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusen will mit Trainer Xabi Alonso zumindest in der Fußball-Bundesliga in der Erfolgsspur bleiben. Drei Tage nach der 0:3-Pleite gegen den FC Porto und dem drohenden Champions-League-Aus ist Bayer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt zu Gast. «Es wird ein ganz anderes Spiel als gegen Porto. Wir brauchen trotzdem viel Energie und müssen bereit sein zu kämpfen», sagte Alonso am Freitag. Beim Liga-Debüt des Spaniers vor rund einer Woche feierte Leverkusen ein 4:0 gegen Schalke 04.

Von dpa