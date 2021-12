Allofs zu Corona: «Impfen wird am Ende die Lösung sein»

Düsseldorf (dpa)

Fußball-Europameister und Vize-Weltmeister Klaus Allofs sieht den Fußball durch die Corona-Krise in einer schwierigen Situation. «Der Fußball ist wie viele wirtschaftliche Bereiche in einer herausfordernden Situation, die es zu meistern gilt. Ich habe von Beginn an die Überzeugung geteilt, dass Impfen der Weg ist. Das wird am Ende die Lösung sein, bedeutet aber zumindest im Augenblick nicht, dass man nicht trotzdem erkranken kann», sagte der Düsseldorfer vor seinem 65. Geburtstag am Sonntag im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa