Alkoholisierte Radfahrerin stürzt in Baugrube

Eine alkoholisierte Radfahrerin ist in Drolshagen im Kreis Olpe in eine Baugrube gestürzt. Die 20-Jährige verunglückte in der Nacht zu Sonntag und zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. An einer Baustelle sei sie trotz vorhandener Absicherungen in eine etwa ein Meter tiefe Grube gefahren. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamten dann die «deutliche Alkoholisierung» der jungen Frau auf. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.