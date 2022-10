Al-Zein-Prozess: Zeuge bricht Aussage ab

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Prozess gegen Angehörige des Al-Zein-Clans hat ein wichtiger Zeuge der Anklage seine Aussage am Dienstag abgebrochen. Das hat eine Gerichtssprecherin am Dienstag bestätigt. Laut Prozessbeteiligten wirkte der Mann verängstigt und eingeschüchtert. Er werde erst weiter aussagen, wenn er einen Anwalt als Zeugenbeistand an seiner Seite habe, habe er erklärt.

Von dpa