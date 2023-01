Aktivisten besetzen Schaufelradbagger im Tagebau Inden

Inden (dpa)

Nach der Räumung von Lützerath haben Kohle-Gegner ihre Proteste fortgesetzt und am Dienstagmorgen einen Schaufelradbagger im Braunkohletagebau Inden in Nordrhein-Westfalen besetzt. «Bagger und Förderbänder stehen seit einer halben Stunde still», twitterte der «Aktionsticker Lützerath» vor 8.00 Uhr über einem Foto mit Aktivisten in weißen Ganzkörperanzügen.

Von dpa