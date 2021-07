Aktion Dreikönigssingen 2022 sammelt für Kinder in Afrika

Das Motto der bundesweiten Aktion Dreikönigssingen 2022 lautet «Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit». Die Sternsinger wollten dabei auf die Gesundheitsversorgung von Kindern in Afrika aufmerksam machen, teilte das Kindermissionswerk «Die Sternsinger» am Montag in Aachen mit. In vielen Ländern des globalen Südens sei die Kindergesundheit wegen schwacher Gesundheitssysteme und fehlender sozialer Sicherung stark gefährdet.

«Die kommende Aktion bringt den Sternsingerinnen und Sternsingern nahe, wie Kinder in Afrika unter schwierigen gesundheitlichen Bedingungen aufwachsen», sagte Pfarrer Dirk Bingener, der Präsident des Kindermissionswerk.

Bei dem katholischen Brauch sammeln nach Weihnachten als Könige verkleidete Jungen und Mädchen Spenden für andere Kinder. 2020 waren über 52 Millionen Euro zusammengekommen. Etwa 300.000 Kinder und Jugendliche sowie 10.000 Pfarreien beteiligen sich. Die 64. Aktion Dreikönigssingen soll am 30. Dezember in Regensburg starten. Träger sind das Kindermissionswerk «Die Sternsinger» und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend.