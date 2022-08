Aktenzeichen XY: Mysteriöser Räuber im Marler Pfarrhaus

Mainz/Marl (dpa/lnw)

Am Nachmittag des 23. April 2021 gegen 17.00 Uhr klingelt es an der Pforte eines Pfarrhauses in Marl. Als der Pfarrer die Tür öffnet, schaut er in eine Pistolenmündung und wird von einer vermummten Gestalt ins Haus zurückgedrängt. Die TV-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» beschäftigt sich an diesem Mittwoch (ZDF/20.15 Uhr) mit dem mysteriösen Fall im Kreis Recklinghausen im nördlichen Ruhrgebiet - ganz in der Nähe von Herne, der Heimatstadt von Moderator Rudi Cerne.

Von dpa