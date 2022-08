Akku-Heckenschere fängt Feuer: Senior stirbt in Klinik

Wadersloh-Diestedde (dpa/lnw)

Zwei Tage nach einem Brand in einer Scheune auf einem Hof im Kreis Warendorf ist ein 79 Jahre alter Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Er sei am Mittwochabend im Krankenhaus verstorben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ursache für den Brand am Montag war demnach ein technischer Defekt an einem Gartengerät.

Von dpa