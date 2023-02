Airbus findet neuen Finanzchef bei Covestro

Leverkusen (dpa)

Der Kunststoffkonzern Covestro verliert seinen Finanzchef an Airbus. Thomas Toepfer werde das Unternehmen zum 31. August vorzeitig verlassen und in gleicher Position zum Flugzeugbauer Airbus wechseln, teilte Covestro am Mittwochabend mit. Dort wird er den scheidenden Dominik Asam beerben. Eigentlich lief Toepfers Vertrag, der 2018 von Kion zu dem Dax-Konzern gewechselt war, noch bis Ende März 2026. Die Suche nach einem Nachfolger laufe, hieß es.

Von dpa