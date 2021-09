Aggressiv und ohne Mund-Nasenschutz: Polizei ermittelt

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 49-Jähriger ohne Mund-Nasenschutz hat am Dortmunder Hauptbahnhof Reisende belästigt und einen einschreitenden Bahnmitarbeiter verletzt. Der Mann habe in aggressiver Weise um Geld gebettelt, wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete. Den Hinweis von zwei alarmierten Bahnbeschäftigten auf die Maskenpflicht ignorierte er ebenso wie die Aufforderung, den Bahnhof zu verlassen. Als die Bahnmitarbeiter den Mann hinausbringen wollten, riss der 49-Jährige sich los und stieß einem der beiden Kollegen gezielt gegen die Brust. Der 19-Jährige fiel zu Boden und musste «aufgrund diverser Verletzungen» ärztlich behandelt werden. Der Angreifer wurde am Boden fixiert.

Von dpa