AfD-Wahlprogramm: Mehr Abschiebung und Leitkultur

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische AfD zieht mit der Ablehnung der Corona-Impfpflicht, der Forderung nach mehr Abschiebungen und einem Stopp der Ausbreitung des Islams in den Landtagswahlkampf. Das Kölner Verwaltungsgerichtsurteil, wonach der der Verfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall einstufen darf, betreffe die AfD in NRW nicht maßgeblich, sagte der Landesvorsitzende Martin Vincentz am Dienstag bei der Vorstellung des Wahlprogramms in Düsseldorf. Landtagsfraktionschef Markus Wagner sagte, in NRW sei die AfD kein Beobachtungsfall. Das habe das Innenministerium bestätigt. Wahrscheinlich werde die AfD-Bundespartei gegen das Kölner Urteil in Berufung gehen.

Von dpa