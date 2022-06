AfD stellt Antrag auf vierten Landtagsvizepräsidenten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die AfD will einen Politiker aus ihren Reihen zum Landtagsvizepräsidenten wählen lassen. Dazu will sie zur konstituierenden Sitzung des Landtags an diesem Mittwoch einen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung einbringen. Das bestätigte der Vizevorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Martin Vincentz, am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Von dpa