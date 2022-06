AfD-Politiker wegen Titelmissbrauchs verurteilt

Neuss (dpa/lnw)

Der AfD-Europaabgeordnete Gunnar Beck ist wegen Titelmissbrauchs zu 9200 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Er hatte sich in Deutschland als Professor vorgestellt. Das Amtsgericht in Neuss sprach den 57-Jährigen am Dienstag schuldig. Es handele sich um «einen klassischen Fall des Titelmissbrauchs», befand die Richterin. «Der akademische Titel ist geschützt.»

Von dpa