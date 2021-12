Ärztevertretung: Impferlass löste Irritationen aus

Ärztevertreter werfen der Landesregierung vor, mit ihrem zwischenzeitlichen Vorstoß für Booster-Impfungen bereits nach vier Wochen die Patienten verwirrt und für lange Schlangen vor Impfzentren gesorgt zu haben. «Alle die, die gestern Morgen Zeitung gelesen haben, alle, die früh Fernsehen geguckt haben, haben zur Kenntnis genommen: In NRW kann man sich nach vier Wochen boostern lassen», sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Frank Bergmann, am Mittwoch.

«Und entsprechend gab es lange Schlangen vor den Impfzentren und in den Praxen tauchten auch jede Menge Fragen auf», schilderte er. Klar habe es den einen oder anderen gegeben, der enttäuscht gewesen sei. «Auch das gab es», erklärte Bergmann. Man sei sehr froh, dass es sehr schnell eine Klarstellung des Gesundheitsministeriums gegeben habe.

Bei den Auffrischungsimpfungen in kommunalen Impfzentren von Nordrhein-Westfalen ist ein Mindestabstand von vier Monaten zur Corona-Grundimmunisierung erforderlich. Das hat die Landesregierung in einem neuen Erlass für Impfangebote der Kreise und kreisfreien Städte festgeschrieben, der am Mittwoch in Düsseldorf bekannt wurde.

Nach massiver Kritik hat die NRW-Landesregierung die Möglichkeit von Booster-Impfung nur vier Wochen nach der letzten Spritze damit wieder stark eingeschränkt. Experten hatten die Landesregierung kritisiert.